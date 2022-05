Foggia, il fiuto di Elliot colpisce ancora: trovata droga vicino scuola

FOGGIA, 10/05/2022 – Il fiuto infallibile di Elliot pastore belga antidroga in forza alla Polizia Locale della città di Foggia colpisce ancora.

Il quadrupede in uniforme, attirato dall’odore per il quale ha superato uno specifico addestramento al suo riconoscimento, nella mattinata del 9 maggio fiutava nuovamente sostanza stupefacente occultata nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico della città capoluogo Dauno, permettendo così agli agenti di porre in sequestro la droga e di metterla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Elliot continua a rivelarsi un collaboratore indispensabile per i numerosi servizi di prevenzione e contrasto all’uso e alla vendita di sostanze stupefacenti o psicotrope nei pressi delle scuole predisposti dal Comando di Polizia Locale di via Manfredi. Tali attività, volte anche alla sensibilizzazione dei più giovani sugli effetti negativi che producono le droghe sull’organismo umano, sono iniziate a seguito della stipulazione del Protocollo di Intesa tra la Prefettura – U.T.G. di Foggia ed il Comune di Foggia denominato progetto “Scuole Sicure” e proseguiranno in maniera costante presso tutte le scuole secondarie di secondo grado della città sino al termine dell’anno scolastico.