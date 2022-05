Statoquotidiano.it, 10 maggio 2022. Nel perimetro aziendale del Riuniti parcheggiano solo i dirigenti, tutti gli altri, cioè il comparto (operai, infermieri, amministrativi, oss, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, ecc.) andranno a posizionare le loro auto verso il polo biomedico e nel parcheggio del Deu.

La possibilità di accedere, con apposito pass, in zona riservata per il comparto è possibile solo dalle ore 20 alle ore 7. La direttiva, che ha indignato non poco gli esclusi dai posti in prima fila, è datata 11 aprile.

“Al fine di regolare gli accessi e il traffico per garantire la sicurezza e regolare la viabilità all’interno del Policlinico di Foggia, si rende necessario porre in essere il rafforzamento delle azioni organizzative”. Seguono disposizione degli accessi. Da viale Pinto accedono i dirigenti, utenti pronto soccorso, i mezzi di soccorso, carri funebri, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Da via Napoli gli utenti in terapia salvavita, i disabili, donne incinta, utenti che accompagnano pazienti con difficoltà deambulatorie.

Insomma, con un sistema rinnovato di pass, di segnaletica orizzontale e verticale, si avvia la chiusura di varchi, cancelli e barre automatiche. Il comparto sta dentro solo in notturna, dentro i dirigenti, del settore amministrativo e sanitario.

Il 28 aprile una nuova direttiva del Riuniti ha sospeso la precedente per motivi organizzativi, anche legati “all’approvvigionamento dei pass e al mancato riscontro degli uffici preposti a regolare il traffico”. A oggi non è stata data esecuzione all’atto, ma intanto il comparto sta organizzando una raccolta firme contro una disposizione che ritiene “ingiusta e discriminatoria”. Fra l’altro- e questa è la doglianza e la rabbia di alcuni addetti del comparto che parlano in anonimo a Stato Quotidiano– la direttiva è arrivata poco dopo l’elezione delle Rsu: “Ma come mai ora non si fanno sentire per quanto sta avvenendo? – si chiede indignato un infermiere- i parcheggi periferici non hanno nemmeno una vigilanza”.

La raccolta firme si è fermata in sincronia con l’iter bloccato della direttiva, una rimostranza che non passerebbe, a quanto pare, da un’iniziativa Rsu ma dei singoli uniti in protesta. “Noi non abbiamo flessibilità di timbro- dice un’infermiera- i nostri cambi devono essere molto veloci rispetto al collega cui subentriamo e che, in molti casi, è pendolare, viaggia e sta con i tempi degli autobus, noi non possiamo farli aspettare, e questo parcheggio molto distante ci penalizza. L’ospedale fa pass di serie A e di serie B, è una cosa che svilisce la nostra professionalità, una vergogna, insomma”.

“I parcheggi verso la palazzina laboratorio e malattie infettive sono molto distanti, alle 10 di sera da soli, senza vigilanza e con i cani randagi di cui la zona è piena per noi può essere anche pericoloso. Qual è il criterio con cui hanno emanato questa direttiva? questa è una discriminazione di categoria”.