Il PD di Manfredonia chiede sorteggio integrale per designazione scrutatori

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/05/2022 – “Il Partito Democratico di Manfredonia si rivolge ai movimenti e alle forze politiche, ai componenti della Commissione elettorale e al Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice affinché la designazione degli scrutatori, prevista per il prossimo 12 Giugno in occasione dei Referendum abrogativi sulla Giustizia, avvenga esclusivamente con il metodo del sorteggio integrale.

Ritieniamo che sia giusto garantire a tutti i cittadini, iscritti alle liste elettorali, e ritenuti idonei, la partecipazione a questo importante compito. Certi che non mancherá la condivisione della nostra proposta da parte dei partiti e dei movimenti cittadini, siamo sicuri che questo sia l’unico modo utile per cercare di non disperdere un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, in linea anche con quanto é giá avvenuto a Manfredonia nelle scorse tornate elettorali e nella gran parte dei Comuni della Provincia di Foggia e della Puglia.