Manfredonia. 12^ edizione “Rimettiamoci in gioco sportivamente 2022”

StatoQuotidiano.it, 10 maggio 2022. L’ Associazione ARS Manfredonia è lieta invitarVi alla dodicesima edizione del CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A SEI 2022 RIMETTIAMOCI IN GIOCO SPORTIVAMENTE

Manifestazione regionale di calcio a 6 riservato agli utenti psichiatrici, ai familiari di riferimento inerenti ai progetti riabilitativi personalizzati, agli operatori dei Centri di salute mentale e delle strutture riabilitative della Puglia, tesserati per società sportive affiliate all’A.N.P.I.S. ed al Centro Sportivo Italiano per l’anno sportivo 2022, con tessera vidimata per la disciplina del Calcio.