Natale 2022: le tendenze per l’abbigliamento delle feste

Le festività di Natale e della fine dell’anno sono il miglior momento che hai per brillare grazie ai tuoi outfit studiati nel dettaglio. Non farti sfuggire l’occasione di esser a tema con le feste natalizie seguendo le tendenze della stagione.

Gli strass e le paillette sul party dress

Il party dress per le feste natalizie e di fine anno non può mancare. Il tubino nero, come al solito, è una certezza su cui contare. Tuttavia, nel periodo delle feste serve un upgrade. Paillette e strass sono soluzioni ottime per essere pronta alle occasioni più festose con la famiglia al completo, gli amici o i colleghi in ufficio. Per impreziosire il tuo party dress, prova con strass di colore verde. Questa tinta è andata moltissimo nella stagione primavera / estate ma è ottima anche per l’inverno visto che ricorda gli alberi di Natale.

Lo stile norvegese per maglioni e non solo

Lo stile norvegese con dettagli geometrici, stelle e renne è perfetto per maglioni, felpe e pile. D’altronde fa un po’ freddo per indossare mini dress e minigonne, ma con un bel maglione caldo risolvi anche il problema delle temperature fredde. È uno stile vintage che viene rispolverato puntualmente durante le feste di fine anno. I vari disegni si formano grazie ai punti fatti a maglia, ma non bisogna per forza prendere in mano i ferri per avere un maglione natalizio. Lo stile norvegese è perfetto anche per un bel pigiama per le feste, allora scopri il loro pigiama natalizio per essere a tema natalizio anche sotto le coperte. Non c’è niente di più festoso di un pigiama a tema natalizio, magari da abbinare con quello del marito e dei bambini.

Il tessuto lurex per dettagli oro

I dettagli oro sono una delle tendenze che si riconferma anche il Natale 2022. Basta davvero poco per esser pronta per le feste. I tessuti in lurex vanno bene per gonne, abiti, top e maglie perché uno scintillio fa subito festa! Se un intero capo in lurex ti sembra eccessivo, si può optare per un piccolo dettaglio oppure delle sole maniche nel caso di una camicia. Un top in lurex si abbina perfettamente a un semplice pantalone nero per trasformarlo in un look per le feste di fine anno. Il lurex se è trasparente diventa ancora più intrigante per un abito da indossare la notte di San Silvestro.

Il classico tartan per le feste

Il tartan, detta anche fantasia scozzese, è un must per i tuoi look invernali. Diventa ancora più azzeccata proprio sotto Natale. Forse non sai che il tartan è disponibile in moltissimi colori e varianti perché ogni famiglia delle Highland scozzesi, detti clan, aveva il suo come vessillo. Da uno all’altro, variano i colori scelti ma anche le distanze tra le righe. Per le feste natalizie, indossa tessuti tartan nei colori rosso e verde. Le tinte del verde e del blu possono essere altrettanto indicate. Tradizionalmente il tartan era per i tessuti in lana ma oggi non ci sono restrizioni. Il tartan è ottimo anche per una camicia oppure un pigiama da indossare la mattina di Natale quando scarti i regali e i doni sotto all’albero.

Le stelle argentate

Per accessori come orecchini ma anche come fantasia, durante le feste non dimenticare le stelle argentate. Questo Natale non possono mancare delle stelle argento che illuminano ogni tuo look. Provale su una giacca magari oppure per una minigonna. Sulle passerelle si sono viste tantissimo come fantasia che porta nuova luce nel tuo armadio durante la stagione invernale. Illumina il grigiore con le stelle di una galassia lontana e sei subito pronta per festeggiare! (nota stampa).