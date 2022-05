Porto di Manfredonia, nel 2019 rilasciate 26 licenze di rinnovo

StatoQuotidiano.it, 10 maggio 2022. “Nell’ambito del porto di Manfredonia, con riferimento all’anno 2019, sono state rilasciate 26 licenze di rinnovo, 2 licenze suppletive, 5 licenza di subingresso, 2 autorizzazioni 3 decreti di decadenza 2 revoche e 1 ingiunzione di sgombero.

Con riferimento all’anno 2020, sono state rilasciate 3 nuove concessioni mediante licenza, 1

concessione mediante atto formale, 9 licenze in regolarizzazione amministrativa, 11 licenze di rinnovo, 7 licenze suppletive, 4 licenze di subingresso, 1 licenza provvisoria, 2 autorizzazioni ex art. 45 bis c.n., 2 autorizzazioni ex art. 24 c.n. E ’stata altresì rilasciata n. 1 autorizzazione in favore di Imprese portuali per il deposito temporaneo di merci in banchina”.

E’ quanto emerge dalla “determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale 2019-2020”, Determinazione del 31 marzo 2022, n. 35, a cura della Corte dei Conti – Puglia.