Prezzi case, Manfredonia tra le meno richieste nei piccoli appartamenti

MANFREDONIA (FOGGIA), 10/05/2022 – (requadro) Già dallo scorso semestre, il settore immobiliare ha subito un leggero incremento.

A oggi, i prezzi di compravendite e canoni di locazione sono ancora in ribasso, ma la prospettiva guarda un incremento dei prezzi che può raggiungere fino al 3%. Lo riporta caseinvendita360 che sottolinea come a maggio 2022, in termini di statistiche e classifiche, le 5 province italiane più convenienti con maggior diminuzione di prezzo per appartamenti di 50 mq, siano risultate essere: Oristano: 63.498 euro (-14.15%), Isernia: 47.348 euro (-10.83%), Forlì: 68.802 euro (-10.48%), Sondrio: 63.130 euro (-9.33%) e Biella: 39.842 euro (-7,66%).

La domanda guarda alla provincia

Secondo gli analisti del portale, la domanda si sta spostando sempre più verso le piccole province. L’aumento dei costi delle case nelle grandi città infatti, comporterà un incremento delle vendite in zone periferiche o centri abitati più piccoli. Questo non solo è dovuto al costo inferiore del prodotto, ma anche ai vari comfort che si possono avere come giardino e posto auto. In termini di città, le più stimate per appartamenti di 50 mq sono: Roma: 159.461 euro, Milano: 247.961 euro, Genova: 85.877 euro, Palermo: 63.292 euro e Messina: 56.895 euro. Viceversa, le meno richieste sono Sassari: 68.734 euro, Manfredonia: 79.807 euro. (requadro)