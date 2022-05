Rotture improvvise nella rete idrica di Pietramontecorvino (FG)

FOGGIA, 10/05/2022 – A causa di improvvise rotture nella rete idrica a servizio dell’abitato di Pietramontecorvino i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di ricerca e riparazione delle stesse.

Fino al termine dei lavori, la pressione all’interno dell’abitato subirà un abbassamento, in particolare nelle ore diurne e nella zona del paese orograficamente elevata. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. A seguire saranno avviati interventi strategici per l’efficientamento e l’ottimizzazione della rete idrica. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

