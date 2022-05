StatoQuotidiano.it, 10 maggio 2022. “Oggi un giorno importante per L’Associazione Angeli 2021. Un anno fa decisi di costituire quest’associazione con l’esperienza acquisita aiutando i miei nonni accompagnandoli con il mio mezzo nelle varie strutture ospedaliere e servizi vari. Con il tempo ho iniziato anche a fare l’accompagnatrice dei miei cugini nelle varie strutture scolastiche. Ora continuiamo ancora a crescere“.

Così a StatoQuotidiano la presidente dell’associazione Angeli 2021, Rita Colonna, nel primo anniversario della costituzione dell’associazione di volontariato di Manfredonia.

“Ora è doveroso parlare della mia iniziativa per avere un riscontro dall’amministrazione comunale e Regionale”, dice Rita.

“Dal Comune di Manfredonia per avere il giusto riconoscimento mediante la registrazione all’Albo comunale e per ottenere una sede stabile per affrontare Nuovi Progetti Sociali.

Dalla Regione per la registrazione al RUNTS, per poter procedere ai fondi regionali la quale la Dottoressa C.A. e la sua collaboratrice S.R. ogni giorno si impegnano nella parte burocratica e fiscale”.

“E’ doveroso per me ringraziare in primis i Soci Volontari che con il loro aiuto garantiscono un servizio Eccellente a tutti i nostri soci. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e Regionale sperando in un domani migliore. Concludo nel ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto nei vari momenti di questo periodo, il Presidente Civilis Giuseppe Marasco per aver accolto con successo la mia iniziativa e tutti i nostri sponsor:

Geo Costruzioni

Party con Gheghé

Edil Re.Lu.

Il Buongustaio

Cuori&Picche

Auto Bohème di Antonio Vairo”.

“Grazie di Cuore a tutti coloro che ogni giorno ci sostengono e ripongono la Fiducia in noi❤️dell’Associazione Angeli2021“, conclude la presidente dell’associazione Angeli, Rita Colonna.