Termocamere: come trovare i migliori modelli professionali﻿ online

Le termocamere sono degli strumenti ormai molto conosciuti per la loro elevata utilità e per i tantissimi ambiti di applicazione in cui possono essere impiegate. Trovare i migliori modelli non è sempre facile, in quanto in commercio ve ne sono molti e la scelta in alcuni casi può apparire disorientante. Per prima cosa è importante sottolineare che non esiste un modello migliore in assoluto ma la selezione deve essere sempre soppesata in base all’utilizzo previsto e alle esigenze che la termocamera deve soddisfare.

Questi strumenti sono noti anche come termocamere ad infrarossi. Hanno un funzionamento che prevede l’individuazione dell’energia termica rilasciata dai differenti oggetti. Di conseguenza il loro utilizzo risulta particolarmente utile anche in ambienti bui, dove altrimenti sarebbe molto difficile procedere con delle rilevazioni. In questo modo le termocamere ad infrarossi sono diventate essenziali per individuare delle perdite di energia, in maniera da evitare così degli sprechi ed eventuali problemi che potrebbero sfociare anche in guasti o anomalie, le cui riparazioni risultano spesso molto costose.

La ricerca dei modelli migliori

Per individuare delle termocamere di qualità, in grado di garantire delle rilevazioni accurate è importante rivolgere la propria attenzione a portali altamente specializzati come, ad esempio, quello di RS Components: qui trovi le migliori termocamere professionali attualmente disponibili sul mercato in quanto caratterizzate da un ottimo rapporto qualità prezzo. Per valutare una termocamera può essere utile consultare alcuni aspetti specifici all’interno di una scheda tecnica.

Alcuni di questi sono, ad esempio:

Presenza di uno schermo lcd.

Registrazione dei dati .

. Autonomia della batteria.

Connettività Wi-Fi .

. Design compatto.

Range di temperature.

Una buona termocamera dovrebbe poter garantire un imaging termico di alta qualità, ovvero dovrebbe essere in grado di restituire una fedele “mappa dei colori”, in base alle temperature rilevate. La presenza di uno schermo lcd che abbia un buon numero di pixel rende sicuramente più facile la lettura dei dati e l’individuazione di eventuali problematiche. Le termocamere di ultima generazione hanno anche la possibilità di trasmettere i dati delle misurazioni tramite Wi-Fi, in modo da permettere in modo semplice e veloce di archiviare su un pc tutti gli storici delle misurazioni.

L’autonomia della batteria è molto importante, soprattutto per i manutentori che hanno la necessità di disporre di un tempo sufficiente per condurre delle video-ispezioni. Solitamente le migliori termocamere hanno una buona autonomia di batteria che può arrivare anche fino a tre o quattro ore consecutive di durata. I migliori design sono quelli semplici, compatti che sono in grado di risultare leggeri ma al tempo stesso anche resistenti. Infine la scelta deve essere sempre condotta in relazione al range di temperature per cui è previsto che venga impiegato lo strumento.

Funzionamento e applicazioni

Le termocamere hanno un funzionamento basato sui raggi infrarossi che funzionano attraverso la tecnologia di inquadramento e scatto, tipica delle macchine fotografiche. Questi dispositivi permettono di vedere in tempo reale uno spettro ad infrarossi che, attraverso una mappa grafica, associa le temperature di ogni oggetto ad un determinato colore. Con questo sistema le aree più calde appaiono rosse e gialle nello schermo, mentre quelle più fredde sono viola o blu. In questo modo i tecnici possono effettuare delle rilevazioni molto veloci, che riducono i tempi di lavoro e incrementano la loro produttività.

L’utilizzo di questi dispositivi permette di misurare gli sprechi di energia termica e anche di individuare eventuali lacune nell’isolamento termico. Così facendo, grazie al loro uso, è possibile individuare sul nascere eventuali problemi che necessitano di un intervento tempestivo, in modo da evitare anche riparazioni molto più costose. L’uso delle termocamere permette quindi di prevenire i guasti e di tenere sotto controllo anche ambienti poco accessibili, come ad esempio quelli che ospitano i macchinari impiegati nelle produzioni industriali.

In generale quindi oggi è possibile individuare delle ottime termocamere che permettano di misurare in modo veloce la radiazione infrarossa, anche negli ambienti meno accessibili. In commercio sono presenti molti modelli di alta qualità che possono essere individuati grazie alla consultazione delle schede tecniche. Le applicazioni delle termocamere sono molteplici e possono ad esempio essere impiegate nell’edilizia, nei sistemi antincendio, in molti ambiti di produzione industriale e in laboratori in cui sono presenti macchinari impiegati in ambito medico. (nota stampa).