Al liceo Lanza di Foggia si parla di intelligenze artificiali con Andrea Ciucci

Foggia, 10 maggio 2023. Ospite dello storico liceo classico Andrea Ciucci, coordinatore della sede centrale della Pontificia Accademia per la Vita e segretario generale della Fondazione vaticana RenAlssance.

Andrea Ciucci, che si occupa nel suo ruolo di etica e l’intelligenza artificiale ha presentato ad una platea attenta e curiosa il volume “Scusi, ma perché lei è qui”, edito da Terre di Mezzo, con la prefazione di Prefazione di Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L’evento è stato fortemente voluto dal dipartimento di matematica e fisica del liceo classico foggiano, diretto dalla docente Mara Marchesiello, da Don Bruno D’Emilio, cappellano della Università degli Studi di Foggia e docente di religione presso il “Lanza” oltre che dalla dirigente scolastica Mirella Coli, sempre favorevole e attenta alla costruzione di proficui ed attuali dibattiti socio-educativi.

Il tema trattato da Don Ciucci nel suo pregevole volume è quello dell’intelligenza artificiale in una visione aperta e moderna, ma con il necessario approccio etico.

“Roboetica, algoretica” sono state le parole chiave per sottolineare l’All for Good ovvero l’intelligenza artificiale per il bene dell’umanità. Nei racconti di Don Ciucci si sono infatti spesso intrecciate storie di intelligenze artificiali ed umane che hanno favorito vari spunti di riflessione, in parte emersi anche nel vivace dibattito finale.