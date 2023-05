“C’era una volta la politica”, ne parla Pier Ferdinando Casini in Puglia

Lecce – Quarant’anni di storia italiana nel racconto della propria vita vissuta in politica e nelle istituzioni: Pier Ferdinando Casini, presenta a Lecce il suo libro: “C’era una volta la politica” (Piemme).Un testo che ripercorre le tappe più significative della storia del Paese, attraverso i passaggi chiave della vita di Casini che ha attraversato la Prima e la Seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Democrazia Cristiana, passando per Tangentopoli, i governi di centro-destra e la presidenza della Camera, oggi è senatore decano della Repubblica.

“Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare”, recita la quarta di copertina del libro che verrà presentato venerdì 12 maggio alle ore 17,30 alle Officine Cantelmo di Lecce.

Ad accompagnare sul palco l’autore, il ministro Raffaele Fitto, l’ex presidente della Camera dei deputati Fausto Bertinotti e Dario Stefàno, senatore per due legislature, organizzatore della iniziativa.