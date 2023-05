Emergenza nel Lago di Varano: tra cooperative chiuse e acque in ritirata

www.statoquotidiano.it Foggia 10/05/2023 – Il lago di Varano è una preziosa risorsa naturale per l’economia locale, ma ora sta affrontando una grave crisi ambientale. I sedimenti che si accumulano sul fondo dello specchio d’acqua stanno soffocando gli ecosistemi e gli allevamenti di ostriche. I mitilicoltori hanno denunciato la situazione, segnalando il ritiro delle acque e la comparsa di veri e propri isolotti nel lago.

I fattori che stanno aggravando la situazione sono due. Da una parte, le piogge sempre più alluvionali non vengono assorbite dai terreni, causando l’accumulo di sedimenti nel lago. Dall’altra parte, non viene effettuato il dragaggio delle due foci del lago, Varano e Capoiale, che contribuisce a peggiorare la situazione.

Il Comune di Ischitella ha ottenuto dalla regione 250.000 € per dragare il primo tratto lungo il molo di foce Varano, ma i problemi persistono. Ad esempio, non è ancora chiaro dove andrebbero sistemati i sedimenti rimossi dal lago. Nel frattempo, il settore ittico sta subendo conseguenze disastrose. In molti sono costretti a trasferirsi in altre zone per trovare lavoro, e alcune cooperative hanno addirittura chiuso, lasciando molte persone senza occupazione.

Attualmente, sono ancora attive due cooperative del consorzio pescatori Ischitella con solo una ventina di addetti che coltivano la pregiata ostica San Michele. Ma il futuro del settore è incerto. La situazione sta portando alla formazione di isolotti nel Lago di Varano, che rischiano di compromettere gli ecosistemi locali e di rendere il traffico marittimo molto difficile.

Articolo a cura di Vittorio Agricola