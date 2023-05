La compagnia AeroItalia noleggia un aereo Lumiwings

FOGGIA – In questo momento il Boeing 737-700 SX-LWC della Lumiwings sta operando voli di linea per conto di AeroItalia tra Bergamo e Roma Fiumicino. L’aereo e’ giunto Ferry Flight (volo di trasferimento) nella giornata di ieri da Foggia. Dopo l’andata e ritorno su Roma Fiumicino effettuerà un andata e ritorno su Catania da Bergamo. Successivamente FR24 lo riporta Ferry flight per Foggia. Lo riporta il sito italiavola.com