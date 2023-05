FOGGIA – E’ accaduto ieri sera a Torremaggiore in provincia di Foggia.

Per cause da accertare è scoppiata una accesa lite in strada fra ragazzi, dalle parole alle mani e poi spunta un coltello. Ad avere la peggio è stato un 22enne del posto raggiunto da alcuni fendenti. Il giovane torremaggiorese è stato portato in Pronto Soccorso e poi trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia per le ferite da arma da taglio riportate. Sul fatto indagano i Carabinieri. Lo riporta la Gazzetta di San Severo.