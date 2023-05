MANFREDONIA (FOGGIA) – Gli Assessori Giuseppe Basta (delega all’Istruzione) ed Antonella Lauriola (delega alla Programmazione Finanziaria) informano che con la delibera di proposta di variazione di bilancio – che sarà portata in approvazione nella seduta del Consiglio comunale della prossima settimana – sarà approvato il capitolo di spesa per la liquidazione urgente del contributo libri a.s. 2022/2023 per € 205.070,54 a favore di 1271 utenti ammessi al beneficio.

La Delibera sarà immediatamente esecutiva e consentirà all’Amministrazione comunale la celere erogazione dei mandati di pagamento.