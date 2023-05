PD: “Una Manfredonia che lotta per la promozione ed una già retrocessa”

Manfredonia – “Se il Manfredonia calcio si è conquistato sul campo la finale per l’accesso alla serie superiore, c’è una comunità cittadina che annaspa e soffre (e lo stadio comunale riaperto solo per l’occasione, dopo un anno sportivo di chiusura senza risposte sulla sua sistemazione, è un fatto emblematico)”.

E’ quanto riporta il PD di Manfredonia in una nota stampa.

“Lo sfacelo della vita amministrativa, l’improvvisazione di una classe politica inadeguata, gl’inciampi e le brutte figure, le ribalte di vergogna nazionale, l’altare e la polvere per consulenti che si alternano ai tavoli tecnici senza averne titolo, i lavori pubblici come una giostra da cui gli assessori salgono e scendono (ed è di nuovo altro giro, altra corsa…), conflitti d’interesse mai risolti e presenze imbarazzanti a sostegno della maggioranza, superficialità nella emanazione dei provvedimenti, bandi di concorso annunciati pubblicati e ritirati mestamente, il verde pubblico e il decoro urbano in stato di putrefazione, e poi, e poi, e poi…”.

“Non serve fare l’elenco delle magagne, se ne sono accumulate così tante che sarebbe lunghissimo; ma è ormai chiaro che il governo cittadino è del tutto incapace di affrontare le sfide e la complessità del tempo”.

“Senza contare che poco o nulla ci è dato sapere sulle magnifiche sorti che si profilavano all’orizzonte del PNRR, un’opportunità di sviluppo di assoluta unicità che, man mano che il tempo passa senza che niente accada, appare sempre più come un treno perso. Dopo un anno e mezzo la città è decisamente stanca di questa maggioranza, e non è difficile cogliere la stizza di tanti e la delusione anche di coloro che con più foga l’avevano sostenuta”.

“Ma è ancora in grado di regalare una speranza, di lasciare una porta aperta al bene comune di Manfredonia, di compiere uno scatto di lucidità nell’interesse collettivo: ANDATE A CASA, fatelo per la città, fatelo il prima possibile”.