“Vorrei rivedere i miei figli”

Il piccolo è con la zia, dopo essere stato risparmiato dalla furia omicida del padre Taulan Malaj nella notte tra sabato e domenica nel loro appartamento di Torremaggiore. Jessica, invece, colpita a morte a coltellate, è all’obitorio in attesa dell’autopsia in programma domani 11 maggio.

“Sono salva perché mio marito mi credeva morta”

La donna, Tefta, era stata difesa dalla figlia, morta proprio per proteggere la madre, che ora chiede di poter vedere la sua Gessica. “Vorrei solo rivedere mia figlia”, ha detto dal letto dell’ospedale del Policlinico di Foggia dove è ricoverata e ha subito un intervento chirurgico per le sei coltellate ricevute. Tefta secondo i medici sta meglio e ha iniziato a riprendere coscienza ma non si esprimono ancora su quanto possa essere opportuno che veda la salma della figlia: “Decideremo insieme nel giro di 24 ore”, ha spiegato Giuseppe Pasqualone, direttore generale del Policlinico. Anche perché la salma di Jessica è a disposizione della magistratura e servono dunque autorizzazioni. Lo riporta la Repubblica – Bari.