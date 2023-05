Teatro Mediterraneo di Foggia: c’è il progetto, ora servono i soldi per rifarlo

Foggia, 10 maggio 2023. Prima il progetto poi il finanziamento, eventualmente. È questo lo spirito di “Italia City Branding 2020”, avviso pubblico cui ha partecipato il Comune di Foggia per rifare l’Anfiteatro Mediterraneo.

Il progetto esecutivo è pronto: per l’adeguamento funzionale, strutturale, impiantistico, acustico, antincendio, abbattimento barriere architettoniche dell’opera in via Mazzei servono 5 milioni e 956mila euro.

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) ha trasmesso all’ufficio cultura- responsabile unico del progetto Carlo Dicesare– tutti gli atti, tabelle, allegati.

Il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 140mila euro- aggiuntivi al cofinanziamento comunale di 300mila, indicato nella domanda di partecipazione- per la progettazione della struttura abbandonata dal 2012 e attenzionata, appunto, nella volontà di renderla di nuovo fruibile per la città e già inserita nel progetto triennale delle opere pubbliche.

Fin qui l’idea di come sarà, per il finanziamento della ristrutturazione è tutto da vedere, sebbene l’esito dell’iter faccia ben sperare.

Tra le città capoluogo partecipanti al bando, infatti, Foggia si è classificata al 5° posto su 31 beneficiarie portando avanti il brand culturale “Città di Giordano.

Obiettivo del bando stesso è quello di “accrescere l’attrattività dei territori valorizzando gli aspetti maggiormente identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale”.

Altro ambito in cui, pare di capire, si spera è quello del Pnrr, cioè siccome alcuni progetti non attuabili entro il 2026 saranno “definanziati” l’anfiteatro Mediterraneo potrebbe cogliere questa opportunità unica dato che esiste già un progetto completo. Da sostenere e caldeggiare, anche solo come auspicio, eventualmente.

Paola Lucino, 10 maggio 2023