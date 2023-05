Terribile a Barletta. Discarica abusiva, stoccate 28mila tonnellate rifiuti

Dalle indagini condotte dai militari, in coordinamento con la procura di Trani, che sta investigando per la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva e illecito amministrativo, è emerso che i rifiuti provenienti dalla provincia di Barletta-Andria-Trani venivano trasportati su mezzi non autorizzati e non registrati nell'albo dei gestori ambientali.