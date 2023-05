Trani. Convegno nazionale “Adenocarcinoma del pancreas, patient journey”

Si svolgerà venerdì 12 maggio il Convegno nazionale dal titolo “Adenocarcinoma del pancreas, Patient Journey – parte 1” presso il Centro Congressi Palazzo San Giorgio di Trani. L’evento è il risultato della collaborazione tra l’Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP)e il Prof. Matteo Landriscina, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare universitaria del Policlinico di Foggia e Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Foggia insiemealDr. Guido Giordano, Ricercatore in Oncologia Medica e Medico Referente per il tumore del pancreas presso l’Oncologia Medica del Policlinico di Foggia.

Il Convegnoaffronterà le problematiche cliniche e scientifiche relative alla diagnosi dell’adenocarcinoma del pancreas, il suo inquadramento radiologico e molecolare e l’impostazione terapeutica e sarà l’occasione per un confronto multidisciplinare tra esperti nazionali oncologi, radioterapisti, chirurghi, radiologi e medici nucleari che si occupano giornalmente della gestione di pazienti affetti da adenocarcinoma del pancreas.

Il Dr. Giordano, membro della Task Force di Oncologia nell’ambito del Direttivo Nazionale AISP, ha sottolineato che “questo convegno rientra in una serie di iniziative scientifiche che AISP sta implementando a livello nazionale, finalizzate a creare un network di Centri in cui ci siano specialisti dedicati al tumore del pancreas, in modo da esaltare le competenze, migliorare i risultati clinici e favorire la ricerca scientifica su questa neoplasia.”

“Il tumore del pancreas è una neoplasia estremamente aggressiva, a prognosi spesso infausta e con limitate opzioni terapeutiche – ha affermato il Prof. Landriscina – per cui è estremamente importante che la gestione di questi pazienti sia una prerogativa di specialisti dedicati, con competenze specifiche. Per questo motivo, presso il Policlinico di Foggia, abbiamo attivato ambulatori e percorsi multidisciplinari dedicati a questi pazienti e stiamo partecipando a studi clinici multicentrici su questa complessa patologia.”

“Iniziative come queste sono importanti nell’ottica di far crescere l’Oncologia Medica del Policlinico di Foggia e di inserirla nei circuiti scientifici nazionali – conclude il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Dott. Giuseppe Pasqualone – permettendo avanzamenti significativi in una patologia complessa e garantendo miglioramenti di sopravvivenza per i pazienti”.