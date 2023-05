Ufficiale: Manfredonia – Gallipoli si gioca a Fasano

MANFREDONIA (FOGGIA) – Lo spareggio per decretare la vincente del Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 tra SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 e A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI avrà luogo domenica 21 maggio 2023 presso il campo neutro comunale “Vito Curlo” di Fasano (BR) con fischio d’inizio alle ore 17.30, come da accordi stabiliti in occasione della riunione tenutasi oggi presso gli uffici del Comitato Regionale Puglia.

MODALITÀ TECNICHE

Al termine della gara di spareggio, se dovesse persistere la situazione di parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 15′ ciascuno ed eventualmente ai tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. La Società vincente sarà promossa al Campionato Nazionale di Serie D della s.s. 2023/2024, invece la perdente si qualificherà ai playoff nazionali di Eccellenza della s.s. 2022/2023.

DIRETTA TV

La gara di spareggio sarà trasmessa in diretta TV sulle frequenze di Antenna Sud, in contemporanea sulla pagina Facebook Antenna Sud e in streaming su www.antennasud.com.

BIGLIETTERIA

La vendita dei biglietti avverrà tramite il circuito “CIAOTICKET” dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della Questura di Brindisi. Il costo dei biglietti è di € 10,00 (ai diversamente abili e ai minori di 14 anni sarà consentito l’ingresso gratuito).

MODALITÀ DI ACCREDITO STAMPA

L’organizzazione della gara di spareggio valevole per l’assegnazione del Titolo Regionale è stata affidata alla Società U.S.D. CITTÀ DI FASANO, che si avvarrà della collaborazione del Comitato Regionale Puglia LND anche per quanto concerne la gestione delle richieste di accredito stampa, da inviare entro e non oltre giovedì 18 maggio 2023 (ore 12.00) all’indirizzo e-mail a.schirone@figc.it specificando la testata di appartenenza e allegando il tesserino dell’ordine professionale. Fotografi e operatori dell’immagine che intendono seguire la gara da vicino, dovranno inviare una formale richiesta, entro i termini stabiliti, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità. L’ufficio stampa del C.R. Puglia LND valuterà le richieste di accredito pervenute, predisponendo un ingresso prioritario allo stadio riservato esclusivamente ai giornalisti.

MODALITÀ DI ACCREDITO FIGC/CONI/AIA E SOCIETÀ DI ECCELLENZA

Il Comitato Regionale Puglia LND provvederà autonomamente a gestire eventuali richieste di accredito da parte dei possessori di tessere FIGC/CONI/AIA. Le richieste potranno essere trasmesse a mezzo e-mail (a.schirone@figc.it) entro e non oltre giovedì 18 maggio 2023 (ore 12.00), allegando una copia della tessera federale e indicando cognome, nome e luogo di nascita del richiedente. Le medesime richieste potranno essere inoltrate anche dalle Sezioni AIA territorialmente competenti mediante un singolo elenco contenente i nominativi dei propri associati. Le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2022/2023 che intendono assistere alla gara di spareggio richiedendo un massimo di n. 2 titoli di accesso per ciascuna, potranno rivolgersi direttamente al C.R. Puglia LND rispettando le medesime modalità di accredito.

SOLIDARIETÀ

Entrambe le Società, di comune accordo, provvederanno a destinare il 10% dell’incasso netto alla Società PUGLIA LND SOLIDALE, costituita dal Comitato Regionale per sostenere le iniziative benefiche in programma nella stagione sportiva 2022/2023.

RINGRAZIAMENTI

Il Comitato Regionale Puglia LND ringrazia per la disponibilità nell’organizzazione della gara di spareggio tra SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932 e A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI la Società U.S.D. CITTÀ DI FASANO rappresentata dal Presidente Francesco D’Amico, e la Questura di Brindisi nella persona del Dott. Annino Gargano.