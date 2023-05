Vasco torna in Puglia, l’abbraccio dei fan e le passeggiate in spiaggia

TARANTO – Vasco Rossi torna a “casa”, in Puglia, per preparare il tour negli stadi 2023.

Atterrato con un jet privato, trascorrerà queste settimane tra passeggiate nella natura, percorsi in bicicletta e mattinate in spiaggia. Le prove del Komandante, insieme al suo team di musicisti, si stanno svolgendo in questi giorni proprio nella vicina discoteca Cromie. E riparte da Castellaneta marina, in provincia di Taranto, dove è diventato cittadino onorario dal 2021 oltre ad aver ricevuto anni fa il riconoscimento come “cittadino onorario della Puglia creativa” dall’allora governatore Nichi Vendola. Lo riporta un articolo di Daniele Leuzzi sulla Repubblica – Bari.