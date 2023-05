Zapponeta, marchio De.C.O. per prodotti tipici. La Macchia: “Opportunità di rilancio”

ZAPPONETA (FOGGIA) – Anche a Zapponeta i prodotti tipici saranno presto selezionati e avranno un apposito marchio a contraddistinguerne l’originalità.

Martedì 9 maggio u.s., infatti, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’istituzione del Marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) con il quale l’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Riontino vuole promuovere una filiera di prodotti che possano dare nuovo slancio al settore agroalimentare zapponetano.

Ad annunciarlo con grande soddisfazione è Michele La Macchia che, in qualità di consigliere delegato all’agricoltura e alle attività produttive, ha promosso e seguito l’iter sin dall’inizio. “L’approvazione del regolamento – spiega La Macchia – è solo il primo passo verso la valorizzazione dei prodotti locali. Ora si entrerà nel vivo in un percorso storico culturale che cercherà di individuare le produzioni che fanno parte della storia e della tradizione contadina e popolare di Zapponeta”.

“Un’apposita commissione – continua il consigliere comunale – sarà chiamata a individuare quei prodotti che in virtù della loro rilevanza e peculiarità siano meritevoli di evidenza pubblica e della promozione e protezione della loro originalità. Il marchio De.C.O. sarà così sinonimo di qualità e peculiarità garantita: esso potrà essere riconosciuto oltre che a prodotti singoli, per i quali devono essere rispettate tutte le norme relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, così come anche ai piatti tipici locali per i quali occorre comunque specificare se, la tradizione, richiede nella preparazione la presenza di uno o più ingredienti di produzione locale.”

“Auspico – conclude La Macchia – che la cittadinanza sappia cogliere questa opportunità, facendo squadra e puntando alla valorizzazione di prodotti che uniscono sapienza antica, gusto, buon vivere e turismo. Attraverso questo progetto, infatti, la nostra comunità può tutelare le proprie tradizioni e, ad un tempo, innescare nuovi processi di sviluppo”.