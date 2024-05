Attraverso la legge regionale n. 36 del 2023 l’ente Regione Puglia pone i Comuni al timone della ristrutturazione edilizia. Rigenerazione urbana e sostenibilità, questi sono i due capisaldi su cui si fonda la Legge sulla ristrutturazione edilizia della Regione Puglia. Una svolta epocale per l’urbanistica pugliese.

A tal proposito l’Ance Foggia (Associazione Nazionale Costruttori Edili) non si è lasciata sfuggire l’appetitosa possibilità di ambire al ridisegno, di concerto con l’amministrazione comunale della città, come ribadito sui canali social dell’associazione, avviando un’interlocuzione diretta proprio con gli inquilini di corso Garibaldi.

“Tutto è nato da una volontà di coinvolgimento da parte dell’ente comunale che ci ha visti protagonisti di una lettura della Legge regionale n. 36, abbiamo pertanto offerto il nostro contributo in termini di consulenza e di progettazione, portando dei rilievi ad una Delibera circa le perimetrazioni, così come stabilito dalla normativa regionale che normativizza rigorosamente le zone dove si possono attuare le rigenerazioni urbane”, spiega ai microfoni di Stato Quotidiano, Ivano Chierici, vice presidente del sodalizio che riunisce i nomi del mattone.

“La normativa prevede la possibilità di cambio di quote da riconoscere e degli oneri da pagare da parte dei Comuni alla Regione per consentire l’aumento delle volumetrie stabilite in una forbice che oscilla dal 25 al 30%. Tali progettazioni riguardano esclusivamente le zone B e C dei centri urbani, preciso che il tutto è esente da finanziamenti pubblici.

L’Ance Foggia, da parte sua, ha posto in essere alcune rilevazioni prima che uscisse la Delibera, prevedendo progettazioni che mirassero a migliorare gli ingressi cittadini, specie di quello di Corso del Mezzogiorno, attraverso l’ampliamento della zona commerciale e la costruzione di giardini verticali. Non solo, ci piacerebbe essere da sprone e da ausilio all’amministrazione comunale, operando in sinergia per cambiare il volto di Foggia nella zona dei Quartieri Settecenteschi, anche se tale area rientra nella cosiddetta zona A2, esente dalle progettazioni contemplate dalla norma regionale in questione.

A tal proposito abbiamo lavorato di concerto con il Consigliere regionale Stefano Lacatena il quale ci ha assicurato che si sta impegnando per inserire anche i Quartieri Settecenteschi in un progetto di rigenerazione. Dovremmo pensare a progettazioni che contemplino non la singola palazzina, ma un’area per far rivivere il centro storico.

Sono convinto che attraverso un lavoro sinergico tra impresa e apparato politico-amministrativo, si possa davvero offrire una qualità della vita migliorata, adeguando i servizi e la vivibilità di Foggia”, osserva, parlando poi di un’interlocuzione ormai avviata con l’amministrazione foggiana”, conclude.