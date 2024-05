Ieri, durante l’udienza preliminare presieduta dalla gup Susanna De Felice, è stata respinta la richiesta di messa alla prova per un uomo di 35 anni, con precedenti penali, residente nel quartiere San Paolo e legato a un noto boss del clan Strisciuglio. Quest’uomo è imputato per aver aggredito il professore della figlia, una studentessa adolescente dell’istituto Ettore Majorana.

La difesa del 35enne ha cercato di ottenere la messa alla prova, ma il giudice ha respinto la richiesta. Di conseguenza, l’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Giulitto, ha optato per il rito abbreviato. Decisione simile è stata presa anche dal coimputato, un uomo di 30 anni assistito dall’avvocato Rosita Vigneri, amico della famiglia che accompagnò il padre alla scuola quel giorno. L’udienza di discussione è stata fissata per il 10 ottobre. I reati contestati includono l’interruzione di pubblico servizio e le lesioni. Durante l’udienza, il professor Vincenzo Amorese, vittima dell’aggressione, ha presentato parte civile assistito dall’avvocato Renato Bucci.

L’episodio risale al 23 settembre 2022, pochi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico, presso l’istituto Ettore Majorana nel quartiere San Paolo. Il padre violento è finito agli arresti domiciliari il 12 ottobre dello stesso anno, dopo essere stato in libertà per tre mesi.

L’uomo non ha mai negato l’aggressione, che è stata documentata dalle telecamere di sicurezza della scuola e raccontata non solo dalla vittima ma anche da alcuni insegnanti testimoni oculari. Ha tentato di giustificare il suo gesto come reazione a un presunto messaggio inviato dalla figlia riguardo ad attenzioni non specificate da parte del professore. Questa parte dell’inchiesta è stata archiviata. Il professore, che attualmente lavora in Lombardia dopo essersi trasferito per motivi di sicurezza, non ha mai avuto comportamenti inappropriati nei confronti degli studenti.

Secondo la denuncia del professore, quella mattina in classe aveva ripetutamente richiamato l’attenzione dell’alunna che era arrivata in ritardo senza permesso, causando disturbo durante la lezione. Nonostante i richiami, la studentessa avrebbe incoraggiato i compagni a non seguire la lezione. Il professore ha quindi compilato una nota disciplinare sul registro.

Durante un’altra lezione, l’uomo è stato improvvisamente chiamato fuori dall’aula da un individuo che lo ha affrontato violentemente, colpendolo ripetutamente fino a farlo perdere l’equilibrio e stordirlo. L’aggressore è stato identificato come il padre della studentessa, assistito dall’amico che lo aveva accompagnato a scuola. Ora l’uomo è accusato di aver agito in concorso con l’amico, mentre la studentessa è coinvolta in procedimenti minorili come presunta istigatrice.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno