A partire dal prossimo 1° Giugno la Teknoservice Srl si è aggiudicata la gara di appalto per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nei Comuni dell’ ARO 2FG, che comprende anche quello di Cerignola.

Intanto la Ecoalba Società cooperativa ha inoltrato ricorso al TAR di Bari. Non è ancora noto l’esito per un’eventuale sospensiva da parte del Tribunale Amministrativo, che, se ci sarà, non comporterà tempi brevi.

La Tekra, attuale società incaricata del servizio, ha già inviato ai suoi dipendenti il preavviso di interruzione del rapporto di lavoro alla data dal 31 maggio prossimo.

Nel comunicato di Lega Cerignola il Segretario cittadino Vincenzo Specchio esprime un dubbio condiviso anche dal gruppo politico Fratelli d’Italia.

