Compie 100 anni mons.Todisco, tra i vescovi più longevi d'Italia

Ha festeggiato oggi 100 anni tra l’affetto della sua comunità monsignor Settimio Todisco, vescovo emerito della diocesi di Brindisi-Ostuni, tra i più longevi d’Italia.

Todisco vive da anni nel monastero di Villa Specchia ad Ostuni e questa mattina ha ricevuto la visita, tra gli altri, dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano e dell’attuale della diocesi locale Giovanni Intini.

Insieme a loro, ad omaggiare i 100 anni di Settimio Todisco, anche il sindaco di Ostuni Angelo Pomes.

Monsignor Todisco è stato vescovo a Brindisi dal 1975 al 2000. Nel 2020 per i 50 anni di episcopato ricevette una particolare benedizione apostolica attraverso una lettera da Papa Francesco.

“Noi siamo qui per far sentire la vicinanza a don Settimio ed il calore – spiega il vescovo Intini – non solo del presbiterio ma di tutta la nostra chiesa locale. Ho usato l’immagine dell’ulivo per parlare di lui. Questi alberi maestosi che anche con il passare del tempo restano fecondi”. “Poi – conclude Intini – l’immagine della lampada di lui. Una lampada di preghiera costante per tutta la nostra chiesa. Monsignor Todisco in questi anni ha svolto un ministero silenzio e prezioso per la chiesa locale”.

Lo riporta ANSA.