Ecco la lista di FI a San Giovanni Rotondo. Dell'Erba: "Noi, il più grande contenitore dei moderati"

San Giovanni Rotondo. È stata depositata questa mattina (delegato Michele Di Maggio) la lista di Forza Italia per le elezioni comunali di San Giovanni Rotondo che sosterrà la candidata Sindaca Floriana Natale. Ecco i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale: Maria Carmela Aprile, Settimio Cappucci, Antonio Ciavarella, Antonella Coco, Angelo (detto Gabriele) Cotugno, Nunzio De Fazio, Valeria Di Maggio, Salvatore Gaggiano, Giuseppe Lauriola, Michele Pio (detto Michele) Lombardi, Domenico Longo, Antonio Merla, Antonietta (detta Antonella) Nardella, Lucia Natale, Teresa Placentino, Antonio Stefanelli.

“Dal primo momento della mia elezione a coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Foggia- spiega il consigliere regionale Paolo Dell’Erba – non ci siamo fermati un solo istante perché abbiamo dovuto affrontare l’elezione del Consiglio Provinciale ed ora le Amministrative.

A San Giovanni Rotondo, come in tutta la Capitanata, è in atto una grande operazione di coinvolgimento nel progetto di Forza Italia che sta trovando una risposta entusiasmante. A San Giovanni Rotondo sosteniamo convintamente la candidata Sindaca Floriana Natale e sono sicuro che la lista che è stata depositata oggi potrà dare un importante contributo. Siamo ad un punto di ripartenza e non dobbiamo avere fretta. Forza Italia rappresenta la grande area di moderati che è molto presente a San Giovanni Rotondo e che riconoscerà nella nostra proposta il vero punto di riferimento”, conclude Dell’Erba.