La presentazione avverrà a margine del tradizionale incontro con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, in programma lunedì 13 maggio alle ore 11.00 presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo (Via Gramsci 89, Foggia).





Numeri importanti quelli attesi dalla città di Campobasso e dai comuni limitrofi coinvolti nell’organizzazione dei Cnu: 25 le discipline proposte, 48 i Centri Universitari Sportivi che daranno vita ad una intensa ed emozionante settimana di sport, schierando i migliori atleti universitari del panorama accademico nazionale. Tra questi, le ragazze ed i ragazzi del Cus Foggia, pronti a lottare e a portare in alto il nome dell’Università di Foggia. “Anche quest’anno – commenta il presidente cussino, Claudio Amorese – faremo leva sui migliori atleti del nostro ateneo. L’obiettivo è certamente quello di toglierci belle soddisfazioni in termini di vittorie, ma come sempre, l’aspetto per noi fondamentale sarà quello di dare valore a quella che resta una splendida occasione di incontro e confronto per tutti i nostri ragazzi. Abbiamo un gruppo molto forte, sotto il profilo umano e sportivo. Con il sostegno, forte e costante, dell’Università di Foggia – continua Amorese – sono convinto che riusciremo a dare continuità ai successi ottenuti negli ultimi anni“.

E di successi in bacheca, il Cus Foggia, ne ha aggiunti anche nell’ultima edizione dei Cnu, quella del 2023, ospitata dalla città di Camerino. Tre furono i titoli nazionali ottenuti dagli atleti Unifg, firmati da Siria Perrone nella lotta, Francesco Iandolo nel fioretto e Francesca Semeraro, medaglia d’oro nel salto con l’asta.

Ad arricchire il medagliere di un anno fa, due argenti conquistati nel tiro a segno da Camilla Coppeta (pistola 10m femminile) e dalla stessa Coppeta con Fabrizio Lapenda e Francesco Ippolito, secondo posto nella classifica finale della pistola a squadre. Quattro, invece, le medaglie di bronzo vinte rispettivamente da Francesco Iandolo (scherma, spada), Altobello Fiore (lotta), Arnaldo Piserchia e Gaia Carella (scherma, entrambi sciabola).

“Sono oltremodo lieto di presentare questa squadra che è testimonianza vivente dell’impegno dell’Università di Foggia nel sostenere lo sport e i suoi valori. Lo sport è uno strumento di formazione, crescita, integrazione.Colgo questa occasione per rinnovare i miei complimenti agli studenti e alle studentesse che con tanto impegno e passione si allenano duramente per rappresentare la nostra Università e la città di Foggia.