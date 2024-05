Manfredonia Calcio 1932: resta Scuotto come direttore sportivo? ph seried24.com

La stagione del ritorno in Serie D del Manfredonia è terminata con una festa in piazza per la salvezza nel girone H, evitando i playout. La squadra ha raggiunto questo obiettivo grazie ai 41 punti ottenuti, di cui l’ultimo conquistato con lo 0-0 nell’ultima giornata contro Gravina.

La stagione del Manfredonia è stata caratterizzata da numerosi ostacoli, tra cui un avvio ritardato nella preparazione della squadra e una rivoluzione della rosa nel corso della stagione.

Le porte chiuse del “Miramare” per gran parte del campionato e il punto di penalizzazione inflitto dopo la sospensione della gara di Palma Campania hanno ulteriormente complicato il percorso della squadra.

Tra gli artefici principali della salvezza ci sono il tecnico Franco Cinque e il direttore sportivo Livio Scuotto. Quanto al futuro di Scuotto e del Manfredonia, il diretto interessato risponde.

Lo riporta telesveva.it