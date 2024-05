Il Psi avrà una sua lista alle elezioni amministrative a Bari e a Lecce. “Questo è il primo test dopo le elezioni che hanno fatto vincere Giorgia Meloni. Per noi il Governo non va bene, sono elezioni fondamentali perché ci sono guerre che incidono a livello economico sugli interessi europei”, ha arringato in esordio Santantelli.

