Insospettabili, che conducono una vita ordinaria e hanno un’età inferiore a 45 anni nel 70% dei casi: questo il profilo degli adescatori dei minori on line emerso dalle indagini condotte dal 2019 ad oggi dal National Center for Missing and Exploited Children. Sempre più spesso sfruttano i servizi di messaggistica e social networking legali che garantiscono l’anonimato, per mascherare le loro intenzioni e la loro identità, tentando di eludere le investigazioni delle forze di polizia.

Rimane emergente la minaccia legata ai casi di adescamento on line che riguardano minori di età inferiore ai 13 anni. La diffusione tra bambini e ragazzi di smartphone e tablet di ultima generazione non sfugge all’attenzione di pedofili e adescatori. Sempre più spesso, infatti, i primi contatti tra questi soggetti e le piccole vittime avvengono proprio nei luoghi deputati agli “esercizi evolutivi” di bambini e adolescenti.

I videogiochi, popolari attraverso app di gioco scaricabili su cellulari e consolle agili, diventano un luogo dove i bambini si misurano con mondi fantastici e ruoli da protagonisti, esercitandosi a crescere. I social network sono ormai la vetrina cibernetica attraverso la quale gli adolescenti della Generazione Z effettuano un necessario lavoro di sperimentazione sociale e sessuale.

