Per la prima volta, le cinque università della Puglia – l’Università Aldo Moro, l’Università del Salento, l’Università di Foggia, il Politecnico di Bari e l’Università Lum Giuseppe Degennaro – si uniscono per creare una rete regionale dedicata allo sviluppo sostenibile, denominata Rus Puglia. Questo importante passo è stato annunciato dall’Università di Bari in una nota ufficiale.

L’accordo interuniversitario sarà ufficialmente siglato il prossimo martedì alle 11 presso il rettorato dell’Università di Bari, con la partecipazione dei rettori Stefano Bronzini, Fabio Pollice, Lorenzo Lo Muzio, Francesco Cupertino e Antonello Garzoni.

La creazione di questa rete segna un’importante articolazione territoriale della più ampia Rete nazionale delle università per lo sviluppo sostenibile, istituita nel 2017 e attualmente composta da 86 istituzioni universitarie italiane. Fino ad ora, solo cinque regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Campania, Abruzzo e Toscana) hanno visto la nascita di una Rus regionale, che permette alle università di lavorare sinergicamente per promuovere strategie di sviluppo sostenibile.

Lo riporta l’ANSA.