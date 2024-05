Il servizio relativo ai prelievi per le analisi del sangue, a Vico del Gargano, è stato potenziato: i prelievi, infatti, possono effettuarsi dal lunedì al venerdì, vale a dire cinque giorni su sette, mentre prima i giorni a disposizione erano soltanto tre. Lo stesso servizio provvederà a fare analizzare le provette a San Marco in Lamis e i risultati degli esami saranno comunicati via email alle persone che si sono sottoposte al prelievo. Infatti, non per volontà delle amministrazioni comunali, ma in esecuzione della deliberazione della Regione Puglia numero 985 del 20 giugno 2017, e adesso in via di attuazione su tutto il territorio regionale, i laboratori di analisi della maggior parte dei comuni pugliesi sono stati trasformati in semplici punti di prelievo.

Questa, in sintesi, la premessa del sindaco di Vico del Gargano in merito alle polemiche sollevate dall’ex vicesindaco Daniele Cusmai, che con un post aveva comunicato la chiusura dei laboratori dal 1° maggio: “I cittadini dovranno aspettare alcuni giorni per ricevere i risultati. Il disagio maggiore sarà per i pazienti oncologici e le donne in gravidanza che necessitano di risultati immediati. Mi sembra assurdo affermare che ci sia stato un potenziamento del servizio”.

Dal Comune fanno sapere che a Vico del Gargano, così come in tutti gli altri comuni della Capitanata e dell’intera Puglia in cui i Laboratori di Analisi sono stati chiusi o lo saranno a breve, si potranno svolgere regolarmente tutti i prelievi relativi a ogni tipo di analisi, ad eccezione della curva da carico glicemico e del cosiddetto ‘emocromo a caldo’, per i quali è necessaria una processazione contestuale al prelievo. “La chiusura dei Laboratori di Analisi”, spiega il sindaco Raffaele Sciscio, “è una decisione della Regione Puglia: farla ricadere sull’amministrazione comunale, che invece si è adoperata e si adopera per il potenziamento di tutti i servizi, significa fare strumentalizzazioni e produrre allarmismi, anziché lavorare per la Comunità”.

Per continuare a leggere prosegui su FoggiaToday.it