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Home // Cronaca // Agguato ai Bruno a Foggia: Stefano ucciso da un proiettile alla spalla. Resta il mistero sul movente

GIUSEPPE ROBUSTELLA Agguato ai Bruno a Foggia: Stefano ucciso da un proiettile alla spalla. Resta il mistero sul movente

Giuseppe Robustella è attualmente agli arresti domiciliari in ospedale per il possesso illegale di una pistola Beretta calibro 9x21

Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti. Indagini in corso: uomo ferito disarmato dalla polizia. E' di Manfredonia

Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti. Indagini in corso: uomo ferito disarmato dalla polizia. E' di Manfredonia - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Sarebbe stato un proiettile penetrato dalla spalla e poi deviato verso il basso, fino a ledere organi vitali, a causare la morte di Antonio Stefano Bruno, 33 anni, incensurato foggiano, ucciso nella sparatoria avvenuta la mattina del 29 aprile nel complesso di Quadrone delle Vigne, in via Cerignola, dove la famiglia Bruno vive e gestisce un’officina.

È quanto sarebbe emerso dall’autopsia eseguita sul corpo del giovane. Un altro colpo lo avrebbe raggiunto di striscio all’addome, entrando e uscendo senza provocare lesioni gravi.

Nel conflitto a fuoco sono rimaste ferite altre tre persone: Pasquale Bruno, 60 anni, padre della vittima, ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di San Giovanni Rotondo; il figlio Saverio Bruno, 30 anni, in rianimazione ai Riuniti per una ferita al torace; e Giuseppe Robustella, 43enne di Manfredonia, colpito a braccio e torace.

Robustella è attualmente agli arresti domiciliari in ospedale per il possesso illegale di una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, sequestrata subito dopo la sparatoria. L’uomo è anche indagato per l’omicidio di Antonio Stefano Bruno, sebbene per questa accusa risulti al momento a piede libero. Difeso dall’avvocato Gabriele Esposto, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Armando Dello Iacovo.

L’indagine, coordinata dal pm Domenico Riccio e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, punta ora a chiarire il movente e a ricostruire la dinamica dell’agguato. Resta infatti da stabilire chi abbia sparato per primo: se Robustella contro i Bruno o un altro soggetto, ancora non identificato, che avrebbe ferito lo stesso 43enne.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, le testimonianze di almeno due persone presenti al momento della sparatoria, i rilievi della Scientifica e una dozzina di bossoli repertati davanti all’officina. Decisive saranno anche le consulenze balistiche, che dovranno chiarire se i colpi siano stati esplosi dalla pistola sequestrata a Robustella.

Il movente resta coperto dal segreto istruttorio. Quello di Antonio Stefano Bruno è il quinto omicidio del 2026 in Capitanata, il quarto registrato a Foggia. Lo riporta la gazzetta del mezzogiorno.it

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