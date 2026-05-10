Al Policlinico di Foggia arriva ECMObile: due giornate di formazione sulle emergenze cardio-respiratorie

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.it

FOGGIA – Il Policlinico di Foggia ospiterà il 13 e 14 maggio “ECMObile”, il centro mobile di simulazione ad alta fedeltà dedicato alla formazione avanzata sulle tecniche ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), sistema salvavita utilizzato nei casi più gravi di insufficienza cardiaca e respiratoria.

L’iniziativa si svolgerà nel piazzale antistante il Dipartimento di Emergenza e Urgenza (DEU) e coinvolgerà medici, infermieri, perfusionisti, specializzandi e studenti impegnati nella gestione delle emergenze cliniche ad alta complessità.

Attraverso simulazioni realistiche e scenari ad alta intensità assistenziale, ECMObile permetterà ai partecipanti di affinare competenze tecniche e decisionali nella gestione del paziente critico, favorendo anche il confronto multidisciplinare tra le diverse figure sanitarie coinvolte.

L’ECMO rappresenta oggi una delle tecnologie più avanzate nel supporto vitale extracorporeo, consentendo di sostituire temporaneamente le funzioni cardiache e respiratorie nei pazienti affetti da gravissime insufficienze cardio-polmonari.

Negli ultimi mesi il Policlinico foggiano ha rafforzato il proprio percorso di sviluppo nell’ambito della gestione dei pazienti candidabili a supporto ECMO, grazie alla collaborazione tra diverse unità operative e alla sinergia con la Cardiochirurgia.

Particolarmente significativi alcuni casi clinici recentemente affrontati dall’Azienda ospedaliero-universitaria: tra questi, quello di un uomo di 47 anni sottoposto a supporto respiratorio extracorporeo per 52 giorni dopo una grave polmonite e quello di una donna di 31 anni colpita da una severa ostruzione delle vie aeree nel post parto.

«L’evento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Policlinico Foggia nel settore della medicina intensiva avanzata», ha spiegato il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, sottolineando come l’iniziativa confermi «l’attenzione dell’Azienda verso modelli assistenziali fondati su innovazione tecnologica, integrazione multidisciplinare e formazione continua».

Durante le due giornate saranno affrontati scenari clinici complessi, tra cui shock cardiogeno, insufficienza respiratoria grave ed emergenze tempo-dipendenti, con l’obiettivo di migliorare la risposta clinico-organizzativa nei casi più critici.

L’iniziativa si inserisce inoltre nella prospettiva di sviluppo di un programma strutturato ECLS (Extracorporeal Life Support), evoluzione organizzativa dell’ECMO finalizzata alla gestione integrata delle insufficienze cardiorespiratorie severe e delle emergenze più complesse, compresa la rianimazione cardiopolmonare extracorporea (ECPR).

«Il Policlinico Foggia conferma così il proprio impegno nel potenziamento delle competenze specialistiche e nello sviluppo di percorsi assistenziali avanzati orientati alla qualità delle cure e alla sicurezza dei pazienti», ha concluso Pasqualone.