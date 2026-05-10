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BAIA ZAGARE Baia delle Zagare tra le spiagge più belle d’Italia secondo Skyscanner

C’è anche la Puglia nella classifica delle dieci spiagge più belle d’Italia stilata da Skyscanner

BAIA ZAGARE - Fonte: littletravel

BAIA ZAGARE - Fonte: littletravel

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Attualità // Cronaca //

MATTINATA – C’è anche la Puglia nella classifica delle dieci spiagge più belle d’Italia stilata da Skyscanner. A rappresentare il territorio pugliese è la suggestiva Baia delle Zagare, gioiello del Gargano situato nel territorio di Mattinata, in provincia di Foggia.

La celebre località si piazza al quinto posto della graduatoria grazie al suo paesaggio caratteristico fatto di pareti di calcare bianco, faraglioni imponenti e mare dalle sfumature verde smeraldo, elementi che negli anni l’hanno resa una delle cartoline più iconiche della costa garganica.

Nella motivazione pubblicata dalla piattaforma internazionale dedicata ai viaggi, Baia delle Zagare viene descritta come “una delle cartoline più riconoscibili del Gargano”, sottolineando anche il fascino dell’accesso spesso possibile soltanto via mare o attraverso strutture private.

La presenza della spiaggia garganica nella top ten nazionale conferma ancora una volta il forte richiamo turistico del promontorio del Gargano, meta sempre più apprezzata sia dai visitatori italiani che stranieri per le sue baie naturali, le acque cristalline e il patrimonio paesaggistico unico.

Baia delle Zagare è nota anche per i suoi celebri faraglioni che emergono dal mare a pochi metri dalla costa, diventati negli anni uno dei simboli turistici più fotografati della Puglia.

Lo riporta il Quotidiano di Puglia.

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