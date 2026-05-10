Centri comunali di raccolta a ridosso delle abitazioni, Europa Verde attacca il Comune: “Manca il confronto con i cittadini”

FOGGIA – Nessuna contrarietà ai centri comunali di raccolta, ma forti critiche sul metodo adottato dall’amministrazione comunale. Europa Verde Foggia interviene sul tema dei nuovi CCR previsti in città, contestando l’assenza di coinvolgimento dei residenti nelle scelte legate alla localizzazione degli impianti.

Secondo il movimento ambientalista, razionalizzare il ciclo dei rifiuti rappresenta una necessità per la città, ma opere di questo tipo «non possono essere realizzate senza informazione, senza confronto e senza una pianificazione trasparente».

Nel mirino finisce in particolare il centro comunale di raccolta previsto in via Patroni, a ridosso delle abitazioni. «Quando un’infrastruttura pubblica si insedia vicino alle case – afferma Europa Verde – il confronto con i residenti non è una concessione, ma un obbligo etico prima ancora che amministrativo».

Il partito ecologista critica anche la gestione dell’iter autorizzativo, chiedendo chiarimenti sulla Valutazione di Impatto Ambientale. «I CCR stoccano rifiuti di diversa natura, compresi materiali classificati come pericolosi. È stato seguito il percorso più rigoroso previsto dalla normativa? Non basta dire che è tutto regolare, occorre dimostrarlo in maniera puntuale e verificabile».

Europa Verde punta inoltre l’attenzione sul consumo di aree verdi urbane. «Queste strutture non possono continuare a essere realizzate sottraendo verde pubblico. Foggia non ha verde da sperperare», evidenziano gli esponenti del movimento.

La polemica riguarda anche il futuro centro di raccolta previsto in via Annino Gentile, progetto candidato durante il periodo commissariale dal Comune di Foggia tramite Amiu Puglia nell’ambito dei bandi ministeriali dedicati all’economia circolare.

«Non intendiamo assistere allo stesso copione – dichiarano – con cittadini informati a cose fatte, preoccupazioni esplose a cantiere avviato e nessun percorso partecipativo».

Per questo Europa Verde chiede al Comune di attivare immediatamente un percorso strutturato di informazione e confronto pubblico, prendendo esempio da esperienze già avviate in altre città, come Bari. «Non per bloccare le opere, ma per costruirle con la città e non contro di essa».

Infine il movimento esprime «piena vicinanza ai cittadini e alle associazioni» che stanno sollevando la questione «in modo civile e motivato», sottolineando che «le loro voci meritano risposte, non silenzi».