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"LIKE" GALEOTTO “L’account Facebook del Comune piegato a fini elettorali”: caso “scuote” Manfredonia

Al centro della vicenda vi è un “like” comparso sull’account Facebook ufficiale del Comune di Manfredonia a sostegno di un video promozionale riconducibile a una candidata

"L’account Facebook del Comune piegato a fini elettorali": caso "scuote" Manfredonia

"L’account Facebook del Comune piegato a fini elettorali": caso "scuote" Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – A poche settimane dalle consultazioni amministrative del 25 e 26 maggio a Mattinata, esplode una polemica destinata a far discutere sul corretto utilizzo dei canali istituzionali da parte della pubblica amministrazione.

Al centro della vicenda vi è un “like” comparso sull’account Facebook ufficiale del Comune di Manfredonia a sostegno di un video promozionale riconducibile a una candidata impegnata nella imminente competizione elettorale nel comune garganico.

Un gesto che, secondo i consiglieri comunali Fabio Di Bari e Ugo Galli, rappresenterebbe un episodio “grave e inquietante”, capace di alimentare dubbi sull’imparzialità dell’ente pubblico e sull’utilizzo del simbolo istituzionale per finalità strettamente politiche.

“È inconcepibile – sottolineano – che una pubblica amministrazione possa apparire schierata apertamente in favore di una parte politica, soprattutto attraverso strumenti di comunicazione che dovrebbero rappresentare l’intera comunità, senza distinzioni ideologiche o appartenenze”.

La questione assume particolare rilevanza perché riguarda il principio di neutralità che dovrebbe caratterizzare ogni istituzione pubblica, ancor più durante una campagna elettorale. La gestione dei profili social ufficiali, infatti, impone equilibrio, trasparenza e soprattutto imparzialità, evitando anche soltanto il sospetto di possibili strumentalizzazioni di carattere politico.

Secondo Di Bari e Galli, quanto accaduto costituirebbe “un utilizzo distorto delle risorse pubbliche e dell’immagine istituzionale”, in contrasto con il ruolo super partes che un Comune è chiamato a svolgere nei confronti dei cittadini.

L’episodio ha rapidamente acceso il dibattito politico locale, alimentando interrogativi sull’opportunità e sulla correttezza della gestione della comunicazione istituzionale in una fase delicata come quella pre-elettorale.

1 commenti su "“L’account Facebook del Comune piegato a fini elettorali”: caso “scuote” Manfredonia"

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