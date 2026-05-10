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Home // Cronaca // Mafia a Foggia, i giudici: “Pasquale Moretti ai vertici del clan con poteri decisionali”

PASQUALE MORETTI Mafia a Foggia, i giudici: “Pasquale Moretti ai vertici del clan con poteri decisionali”

I giudici richiamano le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ritenute convergenti nel collocare Moretti ai vertici della batteria criminale Moretti-Pellegrino-Lanza

OPERAZIONE DECIMABIS (PH ENZO MAIZZI) 16.11.2020

OPERAZIONE DECIMABIS (PH ENZO MAIZZI) 16.11.2020

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Pasquale Moretti avrebbe avuto un ruolo di vertice nel sodalizio criminale di famiglia, con poteri decisionali e capacità di impartire direttive anche durante i periodi di detenzione. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza d’appello del processo “Decimabis”, pronunciata l’11 settembre 2025 dalla Corte d’appello di Bari.

I giudici richiamano le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ritenute convergenti nel collocare Moretti ai vertici della batteria criminale Moretti-Pellegrino-Lanza. Secondo le accuse, il 49enne, figlio dello storico boss foggiano Rocco Moretti, avrebbe ricoperto un ruolo centrale nelle decisioni del gruppo, comprese quelle relative a traffici di droga, estorsioni, usura e strategie criminali.

Nel processo d’appello Moretti è stato condannato a 12 anni di reclusione, con una riduzione rispetto ai 16 anni inflitti in primo grado. La pena è stata diminuita anche in ragione della condotta processuale, dopo la rinuncia parziale della difesa a chiedere l’assoluzione.

Moretti, detto “il porchetto”, è detenuto quasi ininterrottamente dal novembre 2014, salvo pochi mesi di libertà nel 2020, prima del nuovo arresto nell’ambito del blitz “Decimabis”. Secondo i giudici, tuttavia, lo stato detentivo non avrebbe cancellato la sua influenza sul gruppo criminale.

Nelle motivazioni vengono citate anche intercettazioni del 2019 tra Moretti e il cugino Nicola Valletta, affiliato al clan, durante le quali si discuteva di gravi dinamiche interne alla criminalità foggiana, compreso l’omicidio di Rodolfo Bruno, considerato cassiere del clan Moretti e ucciso in un agguato il 15 novembre 2018.

Per la Corte, il ruolo apicale di Pasquale Moretti sarebbe rimasto “inalterato nella sua essenza”, anche se affievolito dalla detenzione, per poi riespandersi pienamente nei periodi fuori dal carcere.

I giudici sottolineano inoltre che il nome di Moretti veniva utilizzato per intimorire le vittime di usura ed estorsione, a conferma della rilevanza del suo ruolo all’interno del sodalizio. Una posizione che, secondo la sentenza, lo collocava tra i principali riferimenti della cosiddetta “Società” foggiana.

Lo riporta la gazzetta del mezzogiorno.it

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