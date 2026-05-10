Manfredonia Experience, De Meo: “Il press tour primo passo per un turismo integrato del territorio”

MANFREDONIA – “Non soltanto promozione territoriale, ma un momento concreto di confronto tra operatori, istituzioni e realtà impegnate nella valorizzazione del turismo locale”. Così Michele De Meo traccia il bilancio del press tour “Manfredonia Experience”, la tre giorni dedicata alla promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche.

Nel suo intervento, De Meo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando l’importanza del lavoro condiviso e della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa esperienza, mettendo a disposizione competenze, disponibilità e spirito di squadra”, afferma.

Al centro della riflessione anche la necessità di costruire una strategia turistica che superi i confini dei singoli comuni, puntando su una visione territoriale più ampia e integrata.

“È necessario ragionare in termini di area vasta, superando logiche strettamente comunali. La sinergia tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo rappresenta una strategia fondamentale per rafforzare l’attrattività dell’intero comprensorio”, evidenzia De Meo.

Secondo il promotore dell’iniziativa, la collaborazione tra i diversi territori del Gargano sud consentirebbe di integrare l’offerta turistica e generare ricadute economiche diffuse a beneficio degli operatori del settore.

“Il rilancio di Manfredonia Experience parte proprio dalla capacità di creare rete tra operatori economici, costruire collaborazioni stabili e promuovere un modello di sviluppo turistico integrato, sostenibile e competitivo”, conclude.

Il press tour, nelle intenzioni degli organizzatori, rappresenta dunque un primo passo verso un percorso condiviso di valorizzazione turistica dell’area, con l’obiettivo di consolidare il brand territoriale e attrarre nuovi flussi di visitatori.