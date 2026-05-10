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Home // Foggia // Moschea a Foggia, la testimonianza di un residente musulmano: “Serve un luogo di culto trasparente e integrato”

MOSCHEA FOGGIA Moschea a Foggia, la testimonianza di un residente musulmano: “Serve un luogo di culto trasparente e integrato”

Nel dibattito interviene anche un cittadino musulmano residente nel capoluogo dauno

Foggia, le firme per il 'NO' alla moschea non fermano il progetto: “Prive di effetto”

Moschea - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – Continua a far discutere il progetto per la realizzazione di una moschea a Foggia, tema che nelle ultime settimane ha acceso il confronto politico e sociale in città tra richiami alla libertà religiosa e timori espressi da parte dell’opinione pubblica.

Nel dibattito interviene anche un cittadino musulmano residente nel capoluogo dauno, che attraverso una lettera aperta invita a superare contrapposizioni e diffidenze, proponendo un “patto di cittadinanza” fondato su integrazione, rispetto delle regole e trasparenza.

«Rispetto profondamente la Costituzione italiana e comprendo le preoccupazioni dei miei concittadini foggiani», scrive il residente, spiegando come l’obiettivo della comunità islamica sia quello di uscire dalla dimensione dei luoghi di preghiera improvvisati in garage o scantinati per arrivare a uno spazio ufficiale, riconosciuto e controllato.

Secondo quanto proposto, la futura moschea dovrebbe nascere con criteri chiari: finanziamenti trasparenti provenienti esclusivamente da donazioni locali o italiane, nessun contributo da ambienti riconducibili all’estremismo, imam che parlino italiano e condividano i valori democratici europei e il rispetto dei diritti delle donne.

«La moschea deve diventare un centro di integrazione – sottolinea – offrendo corsi di lingua italiana e momenti di formazione sulle leggi dello Stato. Dobbiamo accettare che l’Italia non è una terra islamica: chi non vuole integrarsi farebbe meglio a non restare».

Sul fronte opposto prosegue intanto la mobilitazione dei sostenitori di Futuro Nazionale, movimento vicino al generale Roberto Vannacci, impegnati in una raccolta firme contro il progetto.

A intervenire è stato anche il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, che ha ricordato come il procedimento amministrativo sia già avviato e disciplinato dalle normative vigenti. Secondo il Comitato, infatti, eventuali raccolte firme non potrebbero bloccare un iter tecnico-amministrativo qualora il progetto risultasse conforme alle norme urbanistiche e di sicurezza previste dalla legge.

Il riferimento è ai principi sanciti dagli articoli 8 e 19 della Costituzione italiana, che garantiscono la libertà di culto e l’autonomia delle confessioni religiose.

Nel confronto pubblico si inserisce anche l’appello di Alessandro Mancini, presidente dell’associazione Costituzione Cattolica, che invita tutte le parti a mantenere toni civili e chiede al Comune di Foggia «massima trasparenza» per rassicurare la cittadinanza.

L’idea condivisa da parte del mondo cattolico moderato e dalla stessa comunità musulmana è che una moschea ufficiale e riconosciuta rappresenti uno strumento più sicuro rispetto ai luoghi di preghiera clandestini, favorendo inclusione sociale e prevenzione di possibili fenomeni di radicalizzazione.

«Esistono già in Italia esempi positivi di moschee e centri islamici in città come Roma, Brescia e Padova – conclude il cittadino musulmano –. Noi vogliamo vivere in pace, rispettando cultura, tradizioni e leggi italiane. Non vogliamo imporre nulla, ma soltanto avere un luogo di culto legale, trasparente e integrato, capace di costruire ponti di fiducia con la società italiana». Lo riporta foggiatoday.it

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