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"STRAGE SFIORATA" Statale 89, sorpasso e svolta con doppia linea continua: “Strage sfiorata” alle porte di Manfredonia

Nel filmato si vede il mezzo di una ditta effettuare una svolta a sinistra nonostante la presenza della doppia linea continua, mentre una Fiat Multipla è in fase di sorpasso

Statale 89, sorpasso e svolta con doppia linea continua “Strage sfiorata” alle porte di Manfredonia

Statale 89, sorpasso e svolta con doppia linea continua “Strage sfiorata” alle porte di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una manovra azzardata, pochi secondi di rischio e la concreta possibilità che tutto potesse trasformarsi in tragedia. È quanto denunciato sui social da Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, dopo la diffusione di un video girato lungo la Statale 89, al chilometro 172, nel tratto che collega Foggia a Manfredonia.

Nel filmato si vede il mezzo di una ditta effettuare una svolta a sinistra nonostante la presenza della doppia linea continua, mentre una Fiat Multipla è in fase di sorpasso. Una dinamica estremamente pericolosa che, solo per caso, non avrebbe avuto conseguenze drammatiche.

“Non è una bravata, ma un potenziale omicidio-suicidio stradale”, denuncia Manzella. “Le doppie linee continue non sono disegnate per caso: sono lì perché quel punto è pericoloso. Superarle o svoltare significa sfidare il destino, e spesso il destino presenta un conto troppo alto”.

La segnalazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della Statale 89, strada già più volte al centro delle cronache per incidenti gravi e mortali. Diversi cittadini hanno commentato l’episodio ricordando precedenti drammatici avvenuti proprio in quel tratto.

3 commenti su "Statale 89, sorpasso e svolta con doppia linea continua: “Strage sfiorata” alle porte di Manfredonia"

  1. Mentre nel centro abitato sfrecciano bici elettriche ad altissimo velocità. Aspettiamo la tragedia x intervenire. Persino in corso Manfredi non c’è alcun controllo.

  3. Va messo subito la barriera che divide le carreggiate.

    Del resto il tratto con lo sparti traffico è a poche centinaia di metri, uscita Manfredonia sud.

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