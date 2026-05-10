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Home // Manfredonia // Studio 3A Seagulls Monopoli a un passo dalla Serie C: Manfredonia battuta 101-68 in gara 1

MONOPOLI MANFREDONIA Studio 3A Seagulls Monopoli a un passo dalla Serie C: Manfredonia battuta 101-68 in gara 1

Protagonista assoluto del match Roberto Rollo, autore di una prestazione monumentale da 38 punti.

TUCSON ANGEL MF

TUCSON ANGEL MF

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

La Studio 3A Seagulls Monopoli fa sua gara 1 della finale play-off e si porta a un passo dalla promozione in Serie C. Nella tensostruttura gremita in ogni ordine di posto, la squadra di coach Morè supera nettamente la Tucson Manfredonia con il punteggio di 101-68.

Protagonista assoluto del match Roberto Rollo, autore di una prestazione monumentale da 38 punti. Ottima anche la prova di Matteo Annese, che chiude con 23 punti, mentre Pavone ne aggiunge 17.

Monopoli parte forte sin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto avanti 26-14 grazie a un parziale di 13-0. Nel secondo periodo i padroni di casa allungano fino al +20, andando all’intervallo lungo sul 51-34.

Al rientro dagli spogliatoi Manfredonia prova a reagire con Ba, Carmone e Federico Ciociola, ma la Studio 3A resta in pieno controllo della gara. Annese, Formica e ancora Rollo mantengono alto il ritmo, portando Monopoli sul 75-51 alla fine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione i Seagulls gestiscono e ampliano il vantaggio, superando quota 100 nel finale. A referto anche Calabretto e Marchello, in una serata di festa per il pubblico monopolitano.

Domenica 17 maggio si giocherà gara 2 a Manfredonia. In caso di vittoria, per la Studio 3A Seagulls Monopoli sarà promozione in Serie C.

Tabellino
Studio 3A Seagulls Monopoli-Tucson Manfredonia 101-68
Parziali: 26-14, 51-34, 75-51, 101-68.

Lo riporta puglialive.net.

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