SAN SEVERO – Determinazione, sacrificio e spirito di squadra. Sono questi i valori che continuano a distinguere il Team Verga, grande protagonista ai Campionati Italiani Federkombat disputati a Jesolo, dove la realtà sportiva sanseverese ha conquistato due prestigiosi titoli nazionali.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Michela Matera e Giuseppe Marinelli, laureatisi campioni italiani al termine di un percorso di grande spessore tecnico e agonistico. Entrambi hanno affrontato quattro match, dimostrando carattere, lucidità e una mentalità vincente.

Un risultato che porta lustro non solo alla palestra, ma all’intera città di San Severo. Il Team Verga si conferma così una delle realtà più competitive del panorama nazionale degli sport da combattimento, all’interno della Federkombat, federazione riconosciuta dal CONI.

Dietro le medaglie conquistate a Jesolo ci sono anni di allenamenti, sacrifici quotidiani e un lavoro costante fondato su disciplina, rispetto e crescita personale. Valori che il team trasmette ogni giorno ai propri atleti, grazie alla guida dei maestri e alla compattezza del gruppo.

Da sottolineare anche la prova di Gabriele Del Vecchio, autore di una prestazione intensa e coraggiosa, penalizzata da alcune decisioni arbitrali in una categoria a contatto leggero poco adatta alle sue caratteristiche. Buoni segnali anche da Ilian, Alessandro Carovilla e Nathan Verga, che hanno dimostrato carattere e voglia di migliorarsi nonostante la sfortuna.

Per Michela Matera e Giuseppe Marinelli il trionfo tricolore rappresenta ora un punto di partenza. La conquista del titolo italiano apre infatti le porte alle selezioni per la Nazionale Italiana, con l’obiettivo di rappresentare il Paese sui palcoscenici internazionali.

Jesolo ha incoronato due nuovi campioni italiani, ma ha soprattutto confermato la crescita di una realtà sportiva che, partendo da San Severo, continua a farsi rispettare e ad affermarsi a livello nazionale.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo.