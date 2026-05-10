Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”

MANFREDONIA — “Caro StatoQuotidiano, c’è una gara di triathlon stamani a Manfredonia. Al di là della gente che impreca e si lamenta per le limitazioni alla circolazione, c’è gente che viene da fuori città e la spiaggia libera, nei pressi del Castello, è in condizioni penose. Vergognose. Siamo di serie Z”.

È la segnalazione arrivata questa mattina alla redazione da parte di alcuni cittadini presenti sul litorale sipontino, dove si sta svolgendo la manifestazione sportiva di triathlon che richiama partecipanti e visitatori anche da altre province.

Le immagini inviate mostrano l’arenile in evidente stato di degrado, tra sabbia sporca, rifiuti e aree che avrebbero bisogno di manutenzione e pulizia, proprio in una giornata che dovrebbe rappresentare una vetrina positiva per la città.

Una situazione che, secondo i residenti, stride con lo spirito dell’evento sportivo e con l’accoglienza che Manfredonia dovrebbe offrire a chi arriva da fuori.

Il confronto con altre realtà pugliesi nasce spontaneo. A Foggia, sempre questa mattina, si è svolta la “Run for Ten”, manifestazione podistica che ha portato in strada centinaia di persone in un clima di festa, sport e partecipazione. “Ognuno al suo passo”, tra entusiasmo e organizzazione curata nei dettagli.

A Manfredonia, invece, insieme allo sport, riemerge ancora una volta il tema del decoro urbano e della valorizzazione del litorale, soprattutto in punti simbolici e frequentati come la spiaggia libera nei pressi del Castello.