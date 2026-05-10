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Home // Manfredonia // Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”

"RISPETTATE LA CITTA'" Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”

È la segnalazione arrivata questa mattina alla redazione da parte di alcuni cittadini presenti sul litorale sipontino

Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”

Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA — “Caro StatoQuotidiano, c’è una gara di triathlon stamani a Manfredonia. Al di là della gente che impreca e si lamenta per le limitazioni alla circolazione, c’è gente che viene da fuori città e la spiaggia libera, nei pressi del Castello, è in condizioni penose. Vergognose. Siamo di serie Z”.

È la segnalazione arrivata questa mattina alla redazione da parte di alcuni cittadini presenti sul litorale sipontino, dove si sta svolgendo la manifestazione sportiva di triathlon che richiama partecipanti e visitatori anche da altre province.

Le immagini inviate mostrano l’arenile in evidente stato di degrado, tra sabbia sporca, rifiuti e aree che avrebbero bisogno di manutenzione e pulizia, proprio in una giornata che dovrebbe rappresentare una vetrina positiva per la città.

Una situazione che, secondo i residenti, stride con lo spirito dell’evento sportivo e con l’accoglienza che Manfredonia dovrebbe offrire a chi arriva da fuori.

Il confronto con altre realtà pugliesi nasce spontaneo. A Foggia, sempre questa mattina, si è svolta la “Run for Ten”, manifestazione podistica che ha portato in strada centinaia di persone in un clima di festa, sport e partecipazione. “Ognuno al suo passo”, tra entusiasmo e organizzazione curata nei dettagli.

A Manfredonia, invece, insieme allo sport, riemerge ancora una volta il tema del decoro urbano e della valorizzazione del litorale, soprattutto in punti simbolici e frequentati come la spiaggia libera nei pressi del Castello.

6 commenti su "Triathlon a Manfredonia, la denuncia dei lettori: “Spiaggia libera in condizioni vergognose. Nessuno fa niente?”"

  2. Oltre all’arenile in evidente stato di degrado, tra sabbia sporca e rifiuti, anno dopo anno le “due aree” di spiaggia libera, a levante e ponente, centimetro dopo centimetro e metro dopo metro diventano sempre più strette.
    Ma forse è un’illusione ottica e mi sbaglio.

  5. Che la questione del degradato urbano venga posto solo in occasione di qualche evento sportivo è indicativo della mentalità dei manfredoniani (scusate la generalizzazione). Non c’è luogo della città degna di un paese civile. Una passeggiata lungo il viale – la Natura è stata generosa – da L’Acqua di Cristo a Siponto per rendersi conto del disprezzo civile che i manfredoniani hanno con tanta bellezza. Rifiuti di ogni genere si riversa lungo la costa.

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