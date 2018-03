Di:

Coordinamento donne FNP CISL: “In Capitanata crescono povertà e disagio femminile” ultima modifica: da

Foggia – “IN tempo di crisi, la povertà ed il disagio femminile crescono sempre di più, specie con l’avanzare dell’età adulta”. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro del Coordinamento delle Donne della FNP Cisl di Foggia, tenutosi presso il saloncino Bruno Mazzi, al quale sono intervenute: la segretaria regionale della FNP, la Federazione Nazionale Pensionati della Cisl, Carmela Piccolo; la segretaria territoriale FNP, Michela Torres; la coordinatrice femminile provinciale, Tina Andreano, ed il segretario generale della FNP di Foggia, Santo Calitri. Alla presenza di una folta rappresentanza femminile, sono state evidenziate le “gravi difficoltà” che, anche in Capitanata, le donne non più giovanissime sostengono per il crescente peso di cui sono gravate in termini di assistenza, oltre che di impegno di tempo e risorse, in un periodo storico in cui nelle famiglie si sente con forza il morso della crisi, che causa ristrettezze economiche e scarsa occupazione. Nella vita quotidiana della società contemporanea, secondo il Coordinamento femminile della FNP, sono tanti i problemi che, troppo spesso, ricadono esclusivamente sulle spalle “forti e responsabili” delle donne. “Se tra gli obiettivi dello sviluppo figurano il miglioramento delle condizioni di vita, l’accesso ad un lavoro dignitoso, la riduzione delle ineguaglianze, è del tutto naturale – è stato sottolineato nel corso dell’incontro delle Donne della FNP CISL – partire dalle donne”.