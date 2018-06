Femminicidio a Milano, uccide la compagna

Di:

(ansa) Antonio Nunez Martinez, un dominicano di 41 anni ha ucciso con una coltellata al petto la compagna di 49 anni, ecuadoriana Mora Alvarez Alexandra del Rocio. È successo, poco prima delle 6, vicino a via Pezzotti a Milano, nei pressi di una discoteca frequentata da sudamericani. I carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazioni fatte da alcuni cittadini sul 112 e hanno rintracciato e bloccato l’uomo sul posto.

La donna, soccorsa dai sanitari, che faceva la portinaia, è deceduta poco dopo al San Paolo.L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stato trovato vicino al corpo. Nunez, magazziniere in una ditta di spedizioni, ha confessato il delitto, spiegando di aver agito per gelosia. Il pm ha disposto il fermo per omicidio e l’uomo è stato portato a San Vittore. (ansa)