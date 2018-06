Manfredonia. Assessore Starace “Topi, per successo derattizzazioni evitare abbandono rifiuti”

Di:

Manfredonia, 10 giugno 2018. ”Dopo le numerose segnalazioni di presenza di topi in città già la scorsa settimana sono stati avvisati l’ASE per trattare le caditoie delle fogne bianche e l’AQP per i tombini della fogna nera. Entrambi sono per loro parte responsabili.

Sono partite anche le disinfestazioni contro le blatte. Ovviamente il successo delle derattizzazioni sarà tanto maggiore quanto meno rifiuti organici verranno lasciati in giro. Difatti le esche avvelenate sono appetibili se i topi non trovano in giro di meglio”.

Lo scrive in una nota su facebook l’Assessora comunale all’Ambiente, Avv. Innocenza Starace.

